  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Avrupa'da kabus büyüyor: Ölü sayısı 200'ü de aştı

Avrupa'da kabus büyüyor: Ölü sayısı 200'ü de aştı

Güncelleme:

İspanya'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi. Ülkeden gelen görüntüler yaşanan facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Cadılar bayramını kutlamak isterken gözlerini karakolda açtılar
Cadılar bayramını kutlamak isterken gözlerini karakolda açtılar
Tren istasyonunun çatısı çöktü: 11 kişi öldü
Tren istasyonunun çatısı çöktü: 11 kişi öldü
Karadeniz bölgesi için korkutan uyarı: Doğal afetler 2,5 kat arttı
Karadeniz bölgesi için korkutan uyarı: Doğal afetler 2,5 kat arttı
Eğlence amaçlı buz pistinde hazırlanıp Avrupa ikincisi oldu
Eğlence amaçlı buz pistinde hazırlanıp Avrupa ikincisi oldu
Araç sahipleri dikkat: 5 bin TL vermemek için 50 bin TL ödemek zorunda kalabilirsiniz
Araç sahipleri dikkat: 5 bin TL vermemek için 50 bin TL ödemek zorunda kalabilirsiniz
Rögardan sarhoş kurtarma operasyonu kamerada
Rögardan sarhoş kurtarma operasyonu kamerada
Teksas değil Adana: Haraç çetesinin silahlı saldırısı kamerada
Teksas değil Adana: Haraç çetesinin silahlı saldırısı kamerada
O Türkiye'de bir mesleğin son temsilcisi... 92 yaşında üretip Japonya'ya satıyor
O Türkiye'de bir mesleğin son temsilcisi... 92 yaşında üretip Japonya'ya satıyor
Bahar'ın 23'üncü bölüm fragmanı
Bahar'ın 23'üncü bölüm fragmanı