Anasayfa Video Galeriler Gündem Suların çekildiği İznik Gölü'nde tarihi keşif: Hepsi karaya vurdu Suların çekildiği İznik Gölü'nde tarihi keşif: Hepsi karaya vurdu 02 Kasım 2024 Cumartesi Saat: 14:00 Güncelleme: 02 Kasım 2024 Cumartesi 14:00 Bursa'nın İznik ilçesinde gölün çekilmesinden dolayı ortaya çıkanlar, herkesi şoke etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6726066764efd2c3310f19d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cadılar bayramını kutlamak isterken gözlerini karakolda açtılar Avrupa'da kabus büyüyor: Ölü sayısı 200'ü de aştı Tren istasyonunun çatısı çöktü: 11 kişi öldü Karadeniz bölgesi için korkutan uyarı: Doğal afetler 2,5 kat arttı Eğlence amaçlı buz pistinde hazırlanıp Avrupa ikincisi oldu Araç sahipleri dikkat: 5 bin TL vermemek için 50 bin TL ödemek zorunda kalabilirsiniz Rögardan sarhoş kurtarma operasyonu kamerada Teksas değil Adana: Haraç çetesinin silahlı saldırısı kamerada O Türkiye'de bir mesleğin son temsilcisi... 92 yaşında üretip Japonya'ya satıyor