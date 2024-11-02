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  4. Cadılar bayramını kutlamak isterken gözlerini karakolda açtılar

Cadılar bayramını kutlamak isterken gözlerini karakolda açtılar

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İstanbul'dan Edirne'ye 'Cadılar bayramı' partisine katılmak için gelip, ellerine oyuncak tabanca alıp, üzerlerine çelik yelek giyerek vatandaşları korkutan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

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