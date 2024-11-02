Anasayfa Video Galeriler Gündem Cadılar bayramını kutlamak isterken gözlerini karakolda açtılar Cadılar bayramını kutlamak isterken gözlerini karakolda açtılar 02 Kasım 2024 Cumartesi Saat: 13:50 Güncelleme: 02 Kasım 2024 Cumartesi 13:50 İstanbul'dan Edirne'ye 'Cadılar bayramı' partisine katılmak için gelip, ellerine oyuncak tabanca alıp, üzerlerine çelik yelek giyerek vatandaşları korkutan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6726041191df9b5bc30ffd73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Avrupa'da kabus büyüyor: Ölü sayısı 200'ü de aştı Tren istasyonunun çatısı çöktü: 11 kişi öldü Karadeniz bölgesi için korkutan uyarı: Doğal afetler 2,5 kat arttı Eğlence amaçlı buz pistinde hazırlanıp Avrupa ikincisi oldu Araç sahipleri dikkat: 5 bin TL vermemek için 50 bin TL ödemek zorunda kalabilirsiniz Rögardan sarhoş kurtarma operasyonu kamerada Teksas değil Adana: Haraç çetesinin silahlı saldırısı kamerada O Türkiye'de bir mesleğin son temsilcisi... 92 yaşında üretip Japonya'ya satıyor Bahar'ın 23'üncü bölüm fragmanı