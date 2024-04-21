Anasayfa Video Galeriler Gündem Ayrıldığı kız arkadaşına öyle bir şey yaptı ki... Ayrıldığı kız arkadaşına öyle bir şey yaptı ki... 21 Nisan 2024 Pazar Saat: 21:55 Güncelleme: 21 Nisan 2024 Pazar 21:55 İzmir'de yaşanan ilginç olayda, bir kişi eski kız arkadaşının evine "kapıda ödeme yöntemi" ile peş peşe yemek siparişi verdi. Motokuryeler siparişleri teslim etmek için kapının önünde birikince ortaya bu ilginç görüntü çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6625612d602b333c6a0841c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul en simgesel ulaşım aracı Nostaljik Tramvay geleceğe taşınıyor Polise silahlı tehdit: ''Siz kimsiniz, sizi geberteceğim'' Devletten aldığı hibe ile kendi işinin patronu oldu Peş peşe 4 deprem sonrası belediye başkanından korkutan açıklama Otoyolda korkunç kaza: Bir çocuk öldü, 6 da yaralı var 14 yaşındaki trafik canavarı yayaları ezdi: Ölü ve yaralılar var Engelli vatandaşa komşu şiddeti Genç kızın cansız bedeni tesadüfen bulundu Cübbeli'den olay ekonomi yorumu: ''Fahişelerin fiyatını bilmiyorum ama...''