Ayrıldığı kız arkadaşına öyle bir şey yaptı ki...

İzmir'de yaşanan ilginç olayda, bir kişi eski kız arkadaşının evine "kapıda ödeme yöntemi" ile peş peşe yemek siparişi verdi. Motokuryeler siparişleri teslim etmek için kapının önünde birikince ortaya bu ilginç görüntü çıktı.

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