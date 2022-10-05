Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Nebati, ''nöroekonomi'' çıkışı nedeniyle kendisini eleştirenlere bu yanıtı verdi Bakan Nebati, ''nöroekonomi'' çıkışı nedeniyle kendisini eleştirenlere bu yanıtı verdi 05 Ekim 2022 Çarşamba Saat: 14:35 "Neo liberal ekonomi, epistemolojik, heteredoks yaklaşım ve nöroekonomi" çıkışı ile tartışılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kendisini eleştirenler için "Nörologlara gitsinler" diyerek yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633d6c1ea50ccf6f324896f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak ortasında dehşet! Kafasından vurup kaçtılar Erdoğan'dan CHP'ye ''başörtüsü'' teklifi Tacizi engelleyenlere silahlı saldırıda karar verildi Arapça olarak AK Parti'ye oy vermeyi öğreten video olay oldu Selam verdiği kişinin saldırısına uğrayan kadın isyan etti İETT otobüsü ile lüks otomobil kafa kafaya çarpıştı Hatay'a meteor düştü! O anlar saniye saniye kamerada Şarkıcı Tuğba Özerk tek celsede boşandı Kadın polis memurunun cenazesi kaçırıldı iddiası