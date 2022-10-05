Bakan Nebati, ''nöroekonomi'' çıkışı nedeniyle kendisini eleştirenlere bu yanıtı verdi

"Neo liberal ekonomi, epistemolojik, heteredoks yaklaşım ve nöroekonomi" çıkışı ile tartışılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kendisini eleştirenler için "Nörologlara gitsinler" diyerek yanıt verdi.

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