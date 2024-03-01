Bakan Özhaseki: Her an 6-7 büyüklüğünde deprem olabilir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem riski olan bölgeleri işaret ederek, ''Her an 6-7 büyüklüğünde veya daha yüksek büyüklükte deprem üretebilecek bölgeler var'' dedi.

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