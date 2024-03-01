Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Özhaseki: Her an 6-7 büyüklüğünde deprem olabilir Bakan Özhaseki: Her an 6-7 büyüklüğünde deprem olabilir 01 Mart 2024 Cuma Saat: 15:20 Güncelleme: 01 Mart 2024 Cuma 15:20 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem riski olan bölgeleri işaret ederek, ''Her an 6-7 büyüklüğünde veya daha yüksek büyüklükte deprem üretebilecek bölgeler var'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e1c81e015a2210470afb93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Murat Kurum'dan İBB yönetimine ''israf'' eleştirisi Kısmetse Olur'un güzelinden fenomen yarışma programı hakkında olay iddialar ASELSAN tarafından üretilen TOLUN aynı anda 4 hedefi birden vurdu Gibi'nin 5. sezonundan yeni fragman yayınlandı Türk profesör ''kadınların ilgilenmediği tek uğraş'' diyerek anlattı O kaçtı, polisler kovaladı! Traktörlü kovalamaca kamerada ''Kadına sapıkça şiddete'' örnek olacak görülmemiş sapıklık İnci Taneleri tüm reyting kategorilerinde birinci oldu İstanbul'da esnafa silahlı saldırı kamerada