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  4. Bakan Yerlikaya duyurdu: ''Kertenkele''nin çetesi çökertildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: ''Kertenkele''nin çetesi çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de ''Kertenkele'' lakaplı B.T.'nin liderliğini yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

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