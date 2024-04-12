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  4. Bakanlık açıkladı: 47 ilde yüzlerce arsa satışta

Bakanlık açıkladı: 47 ilde yüzlerce arsa satışta

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Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 47 ilde, 826 muhtelif arsayı avantajlı koşullarla satışa çıkarıyor.

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