Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakanlık açıkladı: 47 ilde yüzlerce arsa satışta Bakanlık açıkladı: 47 ilde yüzlerce arsa satışta 12 Nisan 2024 Cuma Saat: 16:20 Güncelleme: 12 Nisan 2024 Cuma 16:20 Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 47 ilde, 826 muhtelif arsayı avantajlı koşullarla satışa çıkarıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66193527c6878530e3037113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fotoğraf çekerken kayalıklardan denize düşen turist kurtarılamadı Taticiler Ölüdeniz'i diriltti... Akıl almaz manzara TikTok videosunda Dilek İmamoğlu sürprizi Türkiye'nin cenneti, Ege'nin incisinde nüfus 1 milyonu aştı Tatil dönüşü çilesi erken başladı: Trafik kilit Tahta kaşıkla cinsel saldırı, işkence, ölüm tehdidi... Bir restorasyon rezaleti daha: Tarihi duvardan tarihi mezar taşı çıktı Kilometrelerce yol onları durduramadı: Şehirlerarası hırsızlık kamerada İmamoğlu doğduğu köyde hemşehrileriyle horon tepti