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  4. Bakanlık uygun fiyatlı 219 arsayı satışa çıkarıyor

Bakanlık uygun fiyatlı 219 arsayı satışa çıkarıyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Malatya’da 219 muhtelif arsayı avantajlı şartlarla satışa çıkarıyor.

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