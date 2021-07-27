Bakanlıktan Sosyal medyayı sallayan ''rakı ve şarap''lı reklam filmi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile THY, yurt dışında yayınlanmak üzere sosyal medyada çok konuşulan bir reklam filmi hazırladı.

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