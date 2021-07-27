Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakanlıktan Sosyal medyayı sallayan ''rakı ve şarap''lı reklam filmi Bakanlıktan Sosyal medyayı sallayan ''rakı ve şarap''lı reklam filmi 27 Temmuz 2021 Salı Saat: 22:40 Kültür ve Turizm Bakanlığı ile THY, yurt dışında yayınlanmak üzere sosyal medyada çok konuşulan bir reklam filmi hazırladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61006126640fd928ef5885c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diyarbakır'da çöpe gidiyordu şimdi tüm dünyaya satılıyor Meteoroloji iki gündür uyarıyordu... Beklenen yağış başladı Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick’i paylaştı İBB ve UNHRC arasında mültecilere yönelik iş birliği anlaşması Gaziantep'te peş peşe patlamalar! Evler tahliye edildi İBB'den eğlence ve hareket dolu etkinlik serisi Komşular bu çığlıkları duymamazlıktan gelemedi! Suriyelilerin ''Allahu Ekber'' nidalı tatil keyfi kamerada Canlı yayında talihsiz kaza... Spiker neye uğradığını şaşırdı