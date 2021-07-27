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  4. Bakanlıktan Sosyal medyayı sallayan ''rakı ve şarap''lı reklam filmi

Bakanlıktan Sosyal medyayı sallayan ''rakı ve şarap''lı reklam filmi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile THY, yurt dışında yayınlanmak üzere sosyal medyada çok konuşulan bir reklam filmi hazırladı.

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