Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakkalda intikam saldırısı kamerada Bakkalda intikam saldırısı kamerada 21 Nisan 2024 Pazar Saat: 12:40 Güncelleme: 21 Nisan 2024 Pazar 12:40 İstanbul Fatih'te iki kişi, daha önce kavga ettikleri kişinin arkadaşını sopayla dövdü. Kafasına aldığı darbeler sonucu yaralanan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6624df2173ffbf76cb033823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bolu'da feci kaza: 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı Dişçide akıllara durgunluk veren olay: Vida beynine saplandı 4 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Polise silah çekip tehdit eden belediye yetkilisi tutuklandı Trafikte şoke eden görüntü: Aracın üzerine şahin kondu İstanbul'da vahşet: ''Hayvanlara bunu yapan, insanlara neler yapmaz?'' Kayyumun yönettiği belediyenin borcu dudak uçuklattı Vatandaş boykota katıldı mı? İstanbul'un kalbinde dikkat çeken görüntüler Günlük 1.500 TL'ye çalışacak işçi bulamıyorlar