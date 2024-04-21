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Bakkalda intikam saldırısı kamerada

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İstanbul Fatih'te iki kişi, daha önce kavga ettikleri kişinin arkadaşını sopayla dövdü. Kafasına aldığı darbeler sonucu yaralanan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar kameraya yansıdı.

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