Anasayfa Video Galeriler Gündem Bankada finans uzmanıydı, hayalinin peşinden koşup başardı Bankada finans uzmanıydı, hayalinin peşinden koşup başardı 22 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 10:41 Güncelleme: 22 Nisan 2024 Pazartesi 10:41 Mersin'de uzun yıllar bir bankada yönetici olarak çalıştıktan sonra hobi olarak başladığı arıcılığı meslek haline getiren Barbaros Yeşilgün, "Bu kararı vermemde en büyük faktör öncelikle çocuklarıma doğal bal üretmekti" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662614973fb06cffa6028853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin en sevimli sırrı ortaya çıktı İnşaat işçileri suçüstü yakaladı; ''Çocuklarıma siz mi bakacaksınız'' deyip kaçtı İstanbul'da yol çöktü; 3 katlı bina boşaltıldı Çanakkale'de düşman askerlerinden korkunç tuzak: ''Topuk patlatanlar'' İkram ederek başlamıştı... O şimdi bir fabrika sahibi Enkaz kentte bereketli hasat: Yurt dışına 50 TL, yurt içine 70 TL'den satılıyor Uçuruma yuvarlanan minibüs küle döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var 8 ilde dev operasyon: Hainlerin inleri tek tek imha edildi İstanbul'da bir garip kaza: Aracını park etmek isterken takla attı