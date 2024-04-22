Bankada finans uzmanıydı, hayalinin peşinden koşup başardı

Mersin'de uzun yıllar bir bankada yönetici olarak çalıştıktan sonra hobi olarak başladığı arıcılığı meslek haline getiren Barbaros Yeşilgün, "Bu kararı vermemde en büyük faktör öncelikle çocuklarıma doğal bal üretmekti" dedi.

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