Anasayfa Video Galeriler Gündem Bartın'da ırmak suyu yükseldi; yol çöktü Bartın'da ırmak suyu yükseldi; yol çöktü 26 Kasım 2022 Cumartesi Saat: 15:25 Bartın'ın Kozcağız beldesinde ırmak suyunun yükselmesiyle servis yolu çöktü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638205b9d64f0867d1781053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatih Terim'in annesine veda! Futbol ve siyaset dünyası cenazeye akın etti İndirimi duyunca adeta gözleri döndü! İzdihamda 2 kadın hastanelik oldu İstanbul'un göbeğinde dehşet! Para istedikleri kişileri dövüp bıçakladılar ''İcralık araç'' çetesinden akıl almaz vurgun Yine bir yolcu otobüsü kabusu! Çok sayıda yaralı var Sürücüsüz beton mikserinin inanılmaz kazası kamerada Konya’daki hayvan barınağında bir skandal daha! İstanbul'da dehşet! 2'si kadın 3 kişi işkence edilip öldürüldü Ümit Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Sayın Erdoğan emekli olacak