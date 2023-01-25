Anasayfa Video Galeriler Gündem Başörtülü müzik grubu sosyal medyada tartışma yarattı Başörtülü müzik grubu sosyal medyada tartışma yarattı 25 Ocak 2023 Çarşamba Saat: 13:50 Abdulhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu, gerici Ebubekir Sofuoğlu’nun, başörtülü kadınların kurduğu Akşam Grubu’nu ve yaptıkları müziği hedef almasına tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d1097948f1c155f67de543" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tıp fakültesi öğrencisi üretti: ''Birçok hastalığa deva!'' İstanbul'daki kedi düşmanı geri döndü! 50 yıldır böylesi görülmemişti! Marmara'da kahreden manzara Defineciler mezarlığı alt üst etti Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinden ilk fragman İstanbul'da kadına şiddet kamerada! Çığlıkları sokağı inletti Dosta güven düşmana korku! İşte Mavi Vatan'ın muhafızı TCG Anadolu ''Annem karne hediyesi et aldı '' haberinin ham görüntüleri yayınlandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar!