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Başörtülü müzik grubu sosyal medyada tartışma yarattı

Abdulhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu, gerici Ebubekir Sofuoğlu’nun, başörtülü kadınların kurduğu Akşam Grubu’nu ve yaptıkları müziği hedef almasına tepki gösterdi.

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