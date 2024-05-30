Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayiden sıfır aldığı aracı ekspertize götürdü; hayatının şokunu yaşadı Bayiden sıfır aldığı aracı ekspertize götürdü; hayatının şokunu yaşadı 30 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 11:06 Mersin'de bayiden sıfır cip satın alan bir vatandaş, 7 ay sonra aracını satmaya karar verince ekspertize götürdü. Aracının boyalı olduğunu öğrenen şahıs, olayı yargıya taşıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665833750253c62f9e0161e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MS hastaları için yeni umut: Resmen kanıtlandı Kızıldeniz'in doğal akvaryumu: Şarm El Şeyh İstanbul'da motosikletliye silahlı saldırı kamerada İstanbul'da yangın can aldı Avrupa alarmda: Bu 5'inci yanardağ patlaması İstanbul'da güpegündüz sokak ortasında kadın cinayeti Çiftçiye dolu şoku: Ekili alanlar beyaza örtüyle kaplandı Efes-2024'ün ilk safhasında hedefler tam isabet vuruldu Sarıkamış’ta bozayılar sokaklarda cirit atıyor