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Bayraktar TB3'ten bir başarı daha

Türkiye, gökyüzündeki gururu insansız hava araçlarından olan Bayraktar TB3 SİHA, Tam Yükte Kalkış - İniş Performans Testi'ni de başarıyla tamamladı.

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