Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayraktar TB3'ten bir başarı daha Bayraktar TB3'ten bir başarı daha 03 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 11:46 Türkiye, gökyüzündeki gururu insansız hava araçlarından olan Bayraktar TB3 SİHA, Tam Yükte Kalkış - İniş Performans Testi'ni de başarıyla tamamladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660d17595d72373de2015993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem 29 kişinin öldüğü gece kulübü faciasında yeni gözaltılar İşçi servisi, askeri personel taşıyan servise çarptı: Yaralılar var! Bilim insanlarından ''yapay güneş'' rekoru Tetikçilere operasyon! Çok sayıda gözaltı var CHP'li Yalım: ''Afgan’a, Suriyeli’ye işyeri açma ruhsatı vermeyeceğim'' AK Partili Belediye Başkanı'ndan skandal ifadeler Psikopat komşu mermi yağdırdı Dursun Özbek: Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum