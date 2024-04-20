Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayraktar TB3'ten bir başarı daha Bayraktar TB3'ten bir başarı daha 20 Nisan 2024 Cumartesi Saat: 09:35 Güncelleme: 20 Nisan 2024 Cumartesi 09:35 Türkiye, gökyüzündeki gururu insansız hava araçlarından olan Bayraktar TB3 SİHA'nın toplam uçuş saati hafta boyunca süren testlerde 272 saat 47 dakikaya ulaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662362410167e6400002ee53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 18 bin kişiyi dolandıran bungalov vurguncuları yakalandı Mahkeme önünde bir kişi kendini yaktı İntihar ederken kaldırımdaki vatandaşın üstüne düştü Prof. Dr. Naci Görür: ''Fay eğildi, İskenderun çöküyor ve batıyor'' Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı Kuşadası'nda av tüfekleriyle dehşet saçanların sonu bu oldu CHP’li başkan yabancı uyrukluların ruhsatsız iş yerlerini kendi elleriyle mühürledi Fren yerine gaza bastı; ortalık savaş alanına döndü Okul müdürü çocuklara cinsel istismardan tutuklandı