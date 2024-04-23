Anasayfa Video Galeriler Gündem Bekçi ile boksör arasında ''pitbull'' kavgası kamerada Bekçi ile boksör arasında ''pitbull'' kavgası kamerada 23 Nisan 2024 Salı Saat: 14:21 Güncelleme: 23 Nisan 2024 Salı 14:21 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bekçi ile pitbull cinsi köpeği ağızlıksız çocuk parkında dolaştırdığını iddia ettiği boksör arasında kavga çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662799c03dd18f64690f1ff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TCG Fırtına Hücumbotu'na ziyaretçi akını İstanbul Valiliği 1 Mayıs için Taksim kararını verdi Engelli adamın 150 bin TL'sini yakan protokol İstanbul'da şoke eden olay: Kendi kendine çatışan adam kamerada İstanbul'da çocukların ölümle oyunu kamerada Park yeri kavgasında kadın sürücüyü hastanelik ettiler Tekirdağ ve Edirne’de toz taşınımı: Ortalık çöle döndü İstanbul'da vergi dairesinde rüşvet skandalı Maç sırasında ortalık karıştı: Tekme tokat birbirlerine girdiler