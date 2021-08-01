Anasayfa Video Galeriler Gündem Belediye Başkanı'ndan halka ağlatan çağrı: ''Derhal terk edin!'' Belediye Başkanı'ndan halka ağlatan çağrı: ''Derhal terk edin!'' 01 Ağustos 2021 Pazar Saat: 21:30 Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat sosyal medyadan "Derhal Çökertme’yi terk edin" diyerek çağrıda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6106e84274bcb026e82e3453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taşıma suyla yangına müdahale görüntüleri kahretti İBB’nin ekipleri üç gündür yangınlara müdahale ediyor Şahan Gökbakar sosyal medyadan bağıra bağıra helikopteri getirdi Mersin Limanı'nda skandal görüntüler Van'da yine sel felaketi: Çok sayıda ev hasar gördü Yangın şehidinin son görüntüleri ortaya çıktı Antalya'da yangın felaketi: Yavru caretta carettalar yönlerini bulamadı Muğla'da yangın kabusu büyüyor: İki mahalle tahliye edildi Ege Denizi'nde peş peşe deprem! Datça 5.5'lik depremle sallandı