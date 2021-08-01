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  4. Belediye Başkanı'ndan halka ağlatan çağrı: ''Derhal terk edin!''

Belediye Başkanı'ndan halka ağlatan çağrı: ''Derhal terk edin!''

Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat sosyal medyadan "Derhal Çökertme’yi terk edin" diyerek çağrıda bulundu.

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