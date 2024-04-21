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Belediyede Atatürk ve Erdoğan'a hakaret skandalında yeni gelişme

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaret eden şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

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