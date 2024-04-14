Anasayfa Video Galeriler Gündem Belediyenin temizlik işçisi maaşıyla beş öğrenciye burs veriyor Belediyenin temizlik işçisi maaşıyla beş öğrenciye burs veriyor 14 Nisan 2024 Pazar Saat: 22:35 Güncelleme: 14 Nisan 2024 Pazar 22:35 Zonguldak Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan 58 yaşındaki Abdurrahman Yılmaz, maaşıyla 5 öğrenciye burs veriyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661c300cea2cc23bbe0ac5b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İçi saray gibi... Dubai şeyhinin mega yatı Bodrum'da Akın akın geliyorlar: İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu Bayram tatilinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 55'e yükseldi Ünlü oyuncu ''Rambo Berk'' hırsızı yakalayıp böyle paketledi Esenyurt'ta asker eğlencesinde ortalık karıştı Bitmek bilmeyen öksürüğünün nedeni doktorları da şoke etti İstanbul'da Filistinli çete, Iraklı bir kişiye kabusu yaşattı ''Atatürk en büyük zaafım'' dedi, hakaret edenle uzlaşmadı Yabancı uyruklulardan aile boyu dehşet: Bebek cesedi bulundu, anne baba gözaltında