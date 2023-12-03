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Beşiktaş kongresine üyelerden yoğun ilgi

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Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi başladı. Kongrede Beşiktaş'ın 35'inci başkanı belli olacak.

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