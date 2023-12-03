Anasayfa Video Galeriler Gündem Beşiktaş kongresine üyelerden yoğun ilgi Beşiktaş kongresine üyelerden yoğun ilgi 03 Aralık 2023 Pazar Saat: 15:45 Güncelleme: 03 Aralık 2023 Pazar 15:45 Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi başladı. Kongrede Beşiktaş'ın 35'inci başkanı belli olacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656c787ab019fff071001fd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte dehşet! Tartıştığı sürücüleri aracıyla sıkıştırdı Usta sanatçı Can Gürzap'a veda! Gözyaşları sel oldu Ece Ronay'ın güzellik merkezine silahlı saldırı CHP lideri Özgür Özel, ilk belediye başkan adayını açıkladı AVM'de korkunç olay! Küçük çocuğun parmakları koptu 7.6'lık depremin vurduğu Filipinler'den görüntüler İstanbul'da güzellik merkezine silahlı saldırı kamerada Kuruma noktasına gelen kuş cenneti kurtuldu! İstanbul'da bir restoran alev alev yandı