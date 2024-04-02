Anasayfa Video Galeriler Gündem Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında tadilat görüntüleri ortaya çıktı Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında tadilat görüntüleri ortaya çıktı 02 Nisan 2024 Salı Saat: 19:01 Güncelleme: 02 Nisan 2024 Salı 19:01 Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınında, tadilat sırasında çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660c2bc4c5bcc73c8c0f3dc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti'den erken seçim açıklaması AK Parti ve MHP'den Beykoz'da seçim sonuçlarına itiraz Muğla'da korkutan deprem DEM Parti'den AK Parti'ye geçen ilde ortalık karıştı İstanbul'da sahte dövizli yabancı uyruklu dolandırıcıyı esnaf yakaladı İstanbul'da yangın: Mahsur kalanlar var İzmir'deki gizli cennetten kahreden manzara Kadıköy'de lüks plazada büyük yangın Yine Marmaray yine intihar girişimi!