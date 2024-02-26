Anasayfa Video Galeriler Gündem Biletler satışa çıktığı gibi tükeniyor! Masalsı yolculuğa yoğun ilgi Biletler satışa çıktığı gibi tükeniyor! Masalsı yolculuğa yoğun ilgi 26 Şubat 2024 Pazartesi Saat: 12:30 Güncelleme: 26 Şubat 2024 Pazartesi 12:30 Özellikle kış döneminde tercih edilen Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi sürüyor. Kars-Ankara arasında yapılan masalsı yolculuk için biletler haftalar öncesinden tükeniyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65dc5a4614e21c4d8a0bfde3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 70 yaşına giren Erdoğan'a doğum günü sürprizi Galatasaray'a küfür ettiği iddia edilen Derya Uluğ'dan dikkat çeken açıklama DEM Parti ''kaybettirmek istediği'' partiyi açıkladı Soyadı dikkat çekti... Bu anne kağıt toplayarak 2 çocuğunu okutuyor Misafirler ''Bina kötü kokuyor'' deyince... Meydan savaşı gibi kavga! Ronaldo'dan maç sonrası tribünlere iğrenç hareket Köprüde yürekleri ağza getiren intihar girişimi Down sendromlu kadın ölümden döndü: Korku dolu anlar kamerada Korkunç ölüme tepki çeken savunma