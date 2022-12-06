BİM'e bir tehdit daha: ''BİM'in CEO'su denen Cino kudurmuş''

MHP ile BİM arasında yaşanan kavganın yankıları devam ederken bir firmanın patronu daha BİM'in CEO'su Galip Aytaç'ı hedef alarak "Bu ahlaksız bu densiz BİM’in cinosu kudurmuş" dedi.

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