Anasayfa Video Galeriler Gündem BİM'e bir tehdit daha: ''BİM'in CEO'su denen Cino kudurmuş'' BİM'e bir tehdit daha: ''BİM'in CEO'su denen Cino kudurmuş'' 06 Aralık 2022 Salı Saat: 14:10 MHP ile BİM arasında yaşanan kavganın yankıları devam ederken bir firmanın patronu daha BİM'in CEO'su Galip Aytaç'ı hedef alarak "Bu ahlaksız bu densiz BİM’in cinosu kudurmuş" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638f231c731bb4466a719013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Havalimanı'na ağır misafir: TOGG görücüye çıktı, hayran kaldılar Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri uçak düştü Fahiş fiyat soruşturması açılan 5 zincir marketten sözlü savunma Bakan Soylu ilk kez açıkladı: Taksim'deki terör saldırısında yeni ayrıntı Anne babalar dikkat! Çocuğunuz bu yüzden kalp krizi geçirebilir Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, şimdi önünü kesenler yüzünden gidemiyor Esra Erol'da yine olay var! Stüdyo bir anda karıştı Bakan Soylu duyurdu! 50 ilde operasyon: Yüzlerce gözaltı var! İstanbul'da yolda yürüyen kadına iğrenç taciz