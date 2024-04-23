Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir kadın daha katledildi: Evinde boğulmuş halde bulundu Bir kadın daha katledildi: Evinde boğulmuş halde bulundu 23 Nisan 2024 Salı Saat: 08:15 Güncelleme: 23 Nisan 2024 Salı 08:15 Türkiye yeni güne yine bir kadın cinayeti haberiyle başladı. İstanbul'da yabancı uyruklu bir kadının cansız bedeni evinde boğulmuş halde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662743f86fd575de970fc503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sapanca Gölü'nde bir dev yakalandı Amedspor maçında İstiklal Marşı alkışlandı Kastamonu'da yangın: 2 ev kullanılamaz hale geldi Lunaparkta feci kaza Bir taksici cinayeti daha: Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu İstanbul'da korkutan yangın: Geceyi sokakta geçirdiler Arda Güler'den takım arkadaşlarıyla zafer halayı Mansur Yavaş'ı hedef gösteren montajlı videonun aslı yayınlandı Köfte ekmek 23 öğrenciyi hastanelik etti