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  4. Bir kadın daha katledildi: Evinde boğulmuş halde bulundu

Bir kadın daha katledildi: Evinde boğulmuş halde bulundu

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Türkiye yeni güne yine bir kadın cinayeti haberiyle başladı. İstanbul'da yabancı uyruklu bir kadının cansız bedeni evinde boğulmuş halde bulundu.

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