Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir taksici cinayeti daha: Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu Bir taksici cinayeti daha: Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu 23 Nisan 2024 Salı Saat: 07:45 Güncelleme: 23 Nisan 2024 Salı 07:45 Son günlerde peş peşe yaşanan taksici cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Kastamonu'da kayıp olarak aranan taksi şoförünün cansız bedeni ormanlık alanda silahla vurulmuş halde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66273cefb9169d74540692b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sapanca Gölü'nde bir dev yakalandı Amedspor maçında İstiklal Marşı alkışlandı Kastamonu'da yangın: 2 ev kullanılamaz hale geldi Lunaparkta feci kaza İstanbul'da korkutan yangın: Geceyi sokakta geçirdiler Arda Güler'den takım arkadaşlarıyla zafer halayı Mansur Yavaş'ı hedef gösteren montajlı videonun aslı yayınlandı Köfte ekmek 23 öğrenciyi hastanelik etti İstanbul'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı'na prostesto: ''Türkiye'den defol''