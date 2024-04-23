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  4. Bir taksici cinayeti daha: Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Bir taksici cinayeti daha: Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

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Son günlerde peş peşe yaşanan taksici cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Kastamonu'da kayıp olarak aranan taksi şoförünün cansız bedeni ormanlık alanda silahla vurulmuş halde bulundu.

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