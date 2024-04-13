Anasayfa Video Galeriler Gündem Bitmek bilmeyen öksürüğünün nedeni doktorları da şoke etti Bitmek bilmeyen öksürüğünün nedeni doktorları da şoke etti 13 Nisan 2024 Cumartesi Saat: 12:30 Amasya'da bir aydır bitmek bilmeyen öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran kadın hastanın böbreğinden 5 santimetre boyutunda bir kitle çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661a50c785edd2d2c90d8913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da Filistinli çete, Iraklı bir kişiye kabusu yaşattı ''Atatürk en büyük zaafım'' dedi, hakaret edenle uzlaşmadı Yabancı uyruklulardan aile boyu dehşet: Bebek cesedi bulundu, anne baba gözaltında İstanbul'da eski boksör dehşeti: Döve döve öldürdü Antalya'da 1 kişinin öldüğü teleferik kaza anı kamerada Antalya'daki teleferik faciasında zamanla yarış kamerada Tatil dönüşünde ''görünmeyen'' tehlikeye dikkat Türkiye semalarında gizemli cisim paniği Antalya'daki teleferik faciasında mahsur kalanlar o anları paylaştı