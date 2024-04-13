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  4. Bitmek bilmeyen öksürüğünün nedeni doktorları da şoke etti

Bitmek bilmeyen öksürüğünün nedeni doktorları da şoke etti

Amasya'da bir aydır bitmek bilmeyen öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran kadın hastanın böbreğinden 5 santimetre boyutunda bir kitle çıkarıldı.

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