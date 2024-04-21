Anasayfa Video Galeriler Gündem Bolu'da feci kaza: 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı Bolu'da feci kaza: 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı 21 Nisan 2024 Pazar Saat: 15:10 Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 11'i üniversite öğrencisi 15 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6625024e1cc278597c0d5ed3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dişçide akıllara durgunluk veren olay: Vida beynine saplandı 4 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Bakkalda intikam saldırısı kamerada Polise silah çekip tehdit eden belediye yetkilisi tutuklandı Trafikte şoke eden görüntü: Aracın üzerine şahin kondu İstanbul'da vahşet: ''Hayvanlara bunu yapan, insanlara neler yapmaz?'' Kayyumun yönettiği belediyenin borcu dudak uçuklattı Vatandaş boykota katıldı mı? İstanbul'un kalbinde dikkat çeken görüntüler Günlük 1.500 TL'ye çalışacak işçi bulamıyorlar