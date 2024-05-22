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Borçlarını ödemek isterken dolandırıldı

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Kocaeli'de kredi borcunu ödemek için yaklaşık 85 bin TL değerindeki cep telefonunu 81 bin TL'den satan genç ne parayı ne de telefonunu geri alabildi.

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