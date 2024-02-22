Anasayfa Video Galeriler Gündem Borsa İstanbul'da gong Limak Doğu Anadolu Çimento için çaldı Borsa İstanbul'da gong Limak Doğu Anadolu Çimento için çaldı 22 Şubat 2024 Perşembe Saat: 13:35 Güncelleme: 22 Şubat 2024 Perşembe 13:35 Limak Doğu Anadolu Çimento, bugün düzenlenen gong töreniyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d7237c01f28622ef0b0013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MSB açıkladı: Yerli ve milli uçak gemisi geliyor İstanbul'da feci kaza! Motosiklet sürücüsünün ölüm kalım savaşı kamerada Dikkat drone çıkabilir! Sürücülere havadan ceza yağdı Türkiye'de Ormanın Hayaleti'ne ilk defa GPS takıldı Kapkaççı İstanbul'da 10 yaşındaki çocuğun ekmek parasını çaldı Hastanede korku filmi gibi olay! Morga kaldırılan kadın dirildi Yük gemisi köprüye çarptı; araçlar suya düştü, ölü ve yaralılar var Sokak ortasında borç cinayeti İstanbul Boğazı'nda bu sabah... Göz gözü görmedi!