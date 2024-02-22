  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Borsa İstanbul'da gong Limak Doğu Anadolu Çimento için çaldı

Borsa İstanbul'da gong Limak Doğu Anadolu Çimento için çaldı

Güncelleme:

Limak Doğu Anadolu Çimento, bugün düzenlenen gong töreniyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
MSB açıkladı: Yerli ve milli uçak gemisi geliyor
MSB açıkladı: Yerli ve milli uçak gemisi geliyor
İstanbul'da feci kaza! Motosiklet sürücüsünün ölüm kalım savaşı kamerada
İstanbul'da feci kaza! Motosiklet sürücüsünün ölüm kalım savaşı kamerada
Dikkat drone çıkabilir! Sürücülere havadan ceza yağdı
Dikkat drone çıkabilir! Sürücülere havadan ceza yağdı
Türkiye'de Ormanın Hayaleti'ne ilk defa GPS takıldı
Türkiye'de Ormanın Hayaleti'ne ilk defa GPS takıldı
Kapkaççı İstanbul'da 10 yaşındaki çocuğun ekmek parasını çaldı
Kapkaççı İstanbul'da 10 yaşındaki çocuğun ekmek parasını çaldı
Hastanede korku filmi gibi olay! Morga kaldırılan kadın dirildi
Hastanede korku filmi gibi olay! Morga kaldırılan kadın dirildi
Yük gemisi köprüye çarptı; araçlar suya düştü, ölü ve yaralılar var
Yük gemisi köprüye çarptı; araçlar suya düştü, ölü ve yaralılar var
Sokak ortasında borç cinayeti
Sokak ortasında borç cinayeti
İstanbul Boğazı'nda bu sabah... Göz gözü görmedi!
İstanbul Boğazı'nda bu sabah... Göz gözü görmedi!