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Boşanma davası sonrası adliye çıkışında uzun namlulu kadın cinayeti

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Gaziantep'te bir kişi boşanma davası sonrasında adliye çıkışında takip ettiği eski eşi ile eski kayınpederini uzun namlulu silahla sokak ortasında katletti.

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