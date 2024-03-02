Anasayfa Video Galeriler Gündem Boşanma davası sonrası adliye çıkışında uzun namlulu kadın cinayeti Boşanma davası sonrası adliye çıkışında uzun namlulu kadın cinayeti 02 Mart 2024 Cumartesi Saat: 11:40 Güncelleme: 02 Mart 2024 Cumartesi 11:40 Gaziantep'te bir kişi boşanma davası sonrasında adliye çıkışında takip ettiği eski eşi ile eski kayınpederini uzun namlulu silahla sokak ortasında katletti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e2e611439462e2cb005d13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hırsızların akılalmaz yöntemi hamile hırsız yakalanınca ifşa oldu Bozcaada'da tarihi keşif: Çok sayıda çocuk mezarı bulundu Şimdi de ''kızıma çıplak fotoğraf attın'' dolandırıcılığı Motosikletli gezgin çifte tecavüz girişimi! Kesinleşmiş hapis cezası olan firari öyle bir yede yakalandı ki... Bu da at eyeri cinayeti: 13 yaşındaki bir çocuk öldürüldü 20 ilde dev operasyon: 3 mobil uygulama ile 1 milyar TL'lik vurgun Kış gelmeyen ilimizde mart ayını böyle karşıladılar Hastane bahçesinde silahlı saldırı: Yaralılar var