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  4. Brezilya'da kabus büyüyor: Sel felaketinde can kaybı yükseldi

Brezilya'da kabus büyüyor: Sel felaketinde can kaybı yükseldi

Brezilya'da 2 milyondan fazla kişiyi etkileyen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 149'a yükseldi.

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