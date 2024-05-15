Anasayfa Video Galeriler Gündem Brezilya'da kabus büyüyor: Sel felaketinde can kaybı yükseldi Brezilya'da kabus büyüyor: Sel felaketinde can kaybı yükseldi 15 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 16:46 Brezilya'da 2 milyondan fazla kişiyi etkileyen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 149'a yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6644bca6df125552960e8783" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Su borularından zehirli engerek yılanı çıktı İstanbul'da taksici cinayeti; katili de taksici İstanbul'da ''sabıkalı'' üst geçitte bir kaza daha Bakan Işıkhan'dan ''emekliye refah payı'' açıklaması Isparta'daki uçak kazasının firari şüphelisi 17 yıl sonra yakalandı O Türkiye'nin yaşayan ölüsü: Ölü olduğunu eczanede öğrendi Akrabalarına isyan etti, iş yerine bu afişi astı Uçak bir anda alev aldı; yolcular son anda tahliye edildi Üretici isyan etti: Tarlada 39, tezgahta 119 TL...