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  4. BTP Adayı Kuruçeşme’den Atatürk vurgusu yaptı

BTP Adayı Kuruçeşme’den Atatürk vurgusu yaptı

Bağımsız Türkiye Partisi Mersin Büyükşehir Adayı Garip Can Coşkun, tarihi Kuruçeşme önünden seslendi

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