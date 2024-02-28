Anasayfa Video Galeriler Gündem BTP Adayı Kuruçeşme’den Atatürk vurgusu yaptı BTP Adayı Kuruçeşme’den Atatürk vurgusu yaptı 28 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 17:40 Bağımsız Türkiye Partisi Mersin Büyükşehir Adayı Garip Can Coşkun, tarihi Kuruçeşme önünden seslendi Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65df45f5f565b99d9b0260c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da büyük fabrika yangını İstanbul'da tramvay hattında feci ölüm! Seferler durduruldu ''Eşim beni öldürecek'' diyen kadının cesedi nehirde bulundu Erdoğan emeklilere seyyanen zam için son sözü söyledi Türk savaş uçakları Kıbrıs'ın güneyine indi Vallahi pes, billahi pes! Kaçak sığınmacılar bakın nereden çıktı Üniversiteyi halka açan rektör, tepki çeken uygulamayı böyle savundu Artvin'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor 6'ncı kattan düşen çocuğun burnu bile kanamadı