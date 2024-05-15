Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu görüntüler NatGeo Wild'tan değil, Sivas'tan geldi Bu görüntüler NatGeo Wild'tan değil, Sivas'tan geldi 15 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 11:57 Güncelleme: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 11:57 Sivas'ta baharın müjdecisi olarak görülen kuzuların anneleri ile buluştuğu anlar renkli görüntüler oluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6644791319b9ee6b8c02f627" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk savaş uçakları Irak'ın kuzeyinde teröristlere bomba yağdırdı Liseliler üretiyor, tüm Türkiye tüketiyor... Pis kokuların yükseldiği evden çıkanlar şoke etti Marmara Denizi'nde çok nadir görülüyordu... Ölü olarak bulundu Taksiciye satırlı saldırı: Başparmağı koptu Dünyanın en eskisi ve en büyüğü... Peş peşe yeni keşifler İzmir'de dev hacker operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın paniği Kış bitmek bilmedi: Mayıs ayında her yer bembeyaz