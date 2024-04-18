Bu nasıl torun? 80 yaşındaki anneannesini öldüresiye dövdü

Konya'da T.Ç. tartıştığı 80 yaşındaki anneannesi ve teyzesini darp etti. Ağır yaralanan yaşlı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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