Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu nasıl torun? 80 yaşındaki anneannesini öldüresiye dövdü Bu nasıl torun? 80 yaşındaki anneannesini öldüresiye dövdü 18 Nisan 2024 Perşembe Saat: 17:21 Konya'da T.Ç. tartıştığı 80 yaşındaki anneannesi ve teyzesini darp etti. Ağır yaralanan yaşlı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66212c4f947442948d0937c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'nın üstüne nem bulutu çöktü Prison Break'in 6. sezon fragmanı sosyal medyayı karıştırdı Cinsel istismar sanığını bu görüntü ele verdi Türkiye'de yetişiyor ama kıymetini biz değil yabancılar biliyor Güpegündüz kanlı saldırı kamerada Yaşasın; iyi insanlar hala yaşıyormuş: 100 bin TL'lik unutkanlık böyle bitti Türkiye'nin ''ağlayan gelini"ne dokunan yanar: Cezası 244 bin 315 TL Hatay'da depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor İstanbul'da mide bulandıran operasyon