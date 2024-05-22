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  4. Bu sefer fahiş fiyat değil, indirim: Ucuz yemeği duyan oraya koştu

Bu sefer fahiş fiyat değil, indirim: Ucuz yemeği duyan oraya koştu

Samsun’da Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen 153 Restoran’da 3 çeşit yemek 70 TL’ye satılırken vatandaşlar yemek için kuyruğa girdi.

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