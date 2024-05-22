Anasayfa Video Galeriler Gündem Bu sefer fahiş fiyat değil, indirim: Ucuz yemeği duyan oraya koştu Bu sefer fahiş fiyat değil, indirim: Ucuz yemeği duyan oraya koştu 22 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 20:30 Samsun’da Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen 153 Restoran’da 3 çeşit yemek 70 TL’ye satılırken vatandaşlar yemek için kuyruğa girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664e2bc593f199a8df0503b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Isparta'da yolcu otobüsü ağaca çarptı: 11 kişi yaralandı İstanbul'da sanayi sitesinde yangın paniği Deniz Aslanı tatbikatı nefes kesti İstanbul’da yabancı uyruklu tacizci öğretmen skandalı Borçlarını ödemek isterken dolandırıldı Okul müdürünün beslediği köpekler bir öğrenciye saldırdı Konya'da ortaya çıkan obruğun oluştuğu an saniye saniye kamerada Mağdur sayısı 150'ye ulaştı: Sizin de müşterisi olmadığınız bankaya borcunuz olabilir Tramvayda Suriyeli saldırgana gözaltı