Anasayfa Video Galeriler Gündem Burası Afrika değil Karadeniz... Onlar Karadeniz'in siyahileri... Burası Afrika değil Karadeniz... Onlar Karadeniz'in siyahileri... 21 Mayıs 2024 Salı Saat: 14:47 Güncelleme: 21 Mayıs 2024 Salı 14:47 Türkiye'nin çay cenneti Karadeniz'de günlük en az 2 bin TL yevmiye ile çay bahçelerinde çalışan Senegalli çay işçileri böyle görüntülendi... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664c89c0fba7505e0804dd63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otoyolda akıl almaz kaza: Koca kamyon böyle asılı kaldı Sokak köpekleri Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı Bu bir vahşet: Tekmeleye tekmeleye dövüp, ezerek öldürdü İstanbul'da başı boş maymun paniği Fiyatı 1 yılda 2'ye katlanmıştı, hasat başladı İstanbul'da inşaatta göçük: 3 işçi toprak altında kaldı Hırsız bu sefer insanlığı çaldı: SMA'lı bebek için para toplanıyordu Bir beyaz yakalı daha kurtuldu: Plazadan tarlaya... AVM hırsızları polisleri bile şoke etti: Yaşlarından çok suç kayıtları var