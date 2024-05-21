  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Burası Afrika değil Karadeniz... Onlar Karadeniz'in siyahileri...

Burası Afrika değil Karadeniz... Onlar Karadeniz'in siyahileri...

Güncelleme:

Türkiye'nin çay cenneti Karadeniz'de günlük en az 2 bin TL yevmiye ile çay bahçelerinde çalışan Senegalli çay işçileri böyle görüntülendi...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Otoyolda akıl almaz kaza: Koca kamyon böyle asılı kaldı
Otoyolda akıl almaz kaza: Koca kamyon böyle asılı kaldı
Sokak köpekleri Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı
Sokak köpekleri Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı
Bu bir vahşet: Tekmeleye tekmeleye dövüp, ezerek öldürdü
Bu bir vahşet: Tekmeleye tekmeleye dövüp, ezerek öldürdü
İstanbul'da başı boş maymun paniği
İstanbul'da başı boş maymun paniği
Fiyatı 1 yılda 2'ye katlanmıştı, hasat başladı
Fiyatı 1 yılda 2'ye katlanmıştı, hasat başladı
İstanbul'da inşaatta göçük: 3 işçi toprak altında kaldı
İstanbul'da inşaatta göçük: 3 işçi toprak altında kaldı
Hırsız bu sefer insanlığı çaldı: SMA'lı bebek için para toplanıyordu
Hırsız bu sefer insanlığı çaldı: SMA'lı bebek için para toplanıyordu
Bir beyaz yakalı daha kurtuldu: Plazadan tarlaya...
Bir beyaz yakalı daha kurtuldu: Plazadan tarlaya...
AVM hırsızları polisleri bile şoke etti: Yaşlarından çok suç kayıtları var
AVM hırsızları polisleri bile şoke etti: Yaşlarından çok suç kayıtları var