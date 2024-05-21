Burası Afrika değil Karadeniz... Onlar Karadeniz'in siyahileri...

Türkiye'nin çay cenneti Karadeniz'de günlük en az 2 bin TL yevmiye ile çay bahçelerinde çalışan Senegalli çay işçileri böyle görüntülendi...

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664c89c0fba7505e0804dd63" allowfullscreen></iframe>