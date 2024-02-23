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Bursa Gemlik'te 4.1 büyüklüğünde deprem

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Marmara Bölgesi'ndeki sismik hareketlilik devam ediyor. Bugün saat 15:14'te Bursa'da merkez üssü Gemlik olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul, Balıkesir ve Yalova olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

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