Anasayfa Video Galeriler Gündem Bursa Gemlik'te 4.1 büyüklüğünde deprem Bursa Gemlik'te 4.1 büyüklüğünde deprem 23 Şubat 2024 Cuma Saat: 15:35 Güncelleme: 23 Şubat 2024 Cuma 15:35 Marmara Bölgesi'ndeki sismik hareketlilik devam ediyor. Bugün saat 15:14'te Bursa'da merkez üssü Gemlik olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul, Balıkesir ve Yalova olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d8912fb86f166eb2089457" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MİT, Avrupa'ya kaçmaya çalışan teröristi paketledi! İnci Taneleri fragmanı yayınlandı! Ortalık fena karışacak 65 binayı etkileyen heyelan sonrasında endişelendiren görüntü Yerel seçimlerde 6 erkek adaya karşı tek kadın aday ''Türk Escobar''ın tedbir konulan mal varlığı dudak uçuklattı 23 ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı var Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı Hastalarını özel hastaneye yönlendirip, ameliyat yapan doktora gözaltı İstanbul'da eşi ve çocuklarının önünde meydan dayağı kamerada