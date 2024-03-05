  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Çanakkale'de 4,9’luk depremin yaşattığı panik ve korku anları güvenlik kamerasında

Çanakkale'de 4,9’luk depremin yaşattığı panik ve korku anları güvenlik kamerasında

Güncelleme:

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9’luk deprem güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İsveç'ten geldi, İstanbul'da estetik ameliyatı sonrası hayatını kaybetti
İsveç'ten geldi, İstanbul'da estetik ameliyatı sonrası hayatını kaybetti
Deprem korkusu canından etti
Deprem korkusu canından etti
İstanbul'da korkunç kaza: Çok sayıda can kaybı var
İstanbul'da korkunç kaza: Çok sayıda can kaybı var
''Ben çakarlı araç kullanmam'' diyen Turgut Altınok'un çakarlı konvoyu tepki çekti
''Ben çakarlı araç kullanmam'' diyen Turgut Altınok'un çakarlı konvoyu tepki çekti
İstanbul'da yürüyen merdiven arızası: Yaralılar var!
İstanbul'da yürüyen merdiven arızası: Yaralılar var!
Kocaeli'de limanda korkutan patlama
Kocaeli'de limanda korkutan patlama
Murat Kurum, Üsküdar Çocuk Köyü'nün açılışına katıldı
Murat Kurum, Üsküdar Çocuk Köyü'nün açılışına katıldı
Nesli tükenmek üzere olan ''minik canavar'' Türkiye'de görüntülendi
Nesli tükenmek üzere olan ''minik canavar'' Türkiye'de görüntülendi
BBP Genel Başkanı Destici'nin aracı kaza yaptı
BBP Genel Başkanı Destici'nin aracı kaza yaptı