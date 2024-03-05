Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale'de 4,9’luk depremin yaşattığı panik ve korku anları güvenlik kamerasında Çanakkale'de 4,9’luk depremin yaşattığı panik ve korku anları güvenlik kamerasında 05 Mart 2024 Salı Saat: 07:55 Güncelleme: 05 Mart 2024 Salı 07:55 Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9’luk deprem güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e6a5c663916c27ec0806e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsveç'ten geldi, İstanbul'da estetik ameliyatı sonrası hayatını kaybetti Deprem korkusu canından etti İstanbul'da korkunç kaza: Çok sayıda can kaybı var ''Ben çakarlı araç kullanmam'' diyen Turgut Altınok'un çakarlı konvoyu tepki çekti İstanbul'da yürüyen merdiven arızası: Yaralılar var! Kocaeli'de limanda korkutan patlama Murat Kurum, Üsküdar Çocuk Köyü'nün açılışına katıldı Nesli tükenmek üzere olan ''minik canavar'' Türkiye'de görüntülendi BBP Genel Başkanı Destici'nin aracı kaza yaptı