Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale'de deprem anı kamerada Çanakkale'de deprem anı kamerada 27 Şubat 2024 Salı Saat: 17:45 Güncelleme: 27 Şubat 2024 Salı 17:45 AFAD, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ddf594f20f2b16510bdba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ahşap bina alev alev yandı İşte dünyanın en iyi gastronomi şehirleri: Türkiye'den bir il listede! Seçim rekabetine ''tahterevalli'' molası Murat Kurum: Ulaşımda raylı sistemleri tam 2 katına çıkaracağız İstanbul'da kuyumcu dükkanı tarandı İstanbul'da sokakta yürüyen bir kadının başına bu da geldi Kuyumcu hırsızı kuyumcu çıktı İstanbul'daki yangında tepki çeken manzara Çarşıdan pazara markete şimdi de yalancı bahar zammı geliyor