Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında Ebru Baki ve Devrim Akyıl arasında Dolar tartışması Canlı yayında Ebru Baki ve Devrim Akyıl arasında Dolar tartışması 24 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 14:45 Sözcü TV ekranlarında Ebru Baki ve Devrim Akyıl’ın Dolar kuru üzerinden girdiği tartışma canlı yayına damgasını vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6628f0e45a00f677910f4163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da hastanede kan donduran cinayet: Döve döve öldürdü Bir ailenin piknik heyecanı aracın ''sunroof'unda bitti Denizlerdeki gururumuz, TCG İstanbul göreve hazır Yıllık değil, günlük: Bodrum'da 1 milyon liraya villa Korhan Berzeg’e ait olduğu iddia edilen bulgulardan şok ayrıntı: ''Kafatası yoktu'' Millet deliye, biz akıllıya hasret... İşte kanıtı bu video Burası ne Afrika, ne Avrupa ne de ABD... Burası Türkiye, Erzurum... İstanbul Emniyet'i yine oto-galeriye döndü İstanbul'daki kaza sonrası yol, boks ringine döndü