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  4. Canlı yayında Ebru Baki ve Devrim Akyıl arasında Dolar tartışması

Canlı yayında Ebru Baki ve Devrim Akyıl arasında Dolar tartışması

Sözcü TV ekranlarında Ebru Baki ve Devrim Akyıl’ın Dolar kuru üzerinden girdiği tartışma canlı yayına damgasını vurdu.

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