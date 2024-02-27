Anasayfa Video Galeriler Gündem Çarşıdan pazara markete şimdi de yalancı bahar zammı geliyor Çarşıdan pazara markete şimdi de yalancı bahar zammı geliyor 27 Şubat 2024 Salı Saat: 12:55 Kışı karsız geçirip bitiren İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi çarşıdan pazara market raflarına zam olarak yansıması bekleniyor.... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ddb1a5b477782bf50061f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'daki yangında tepki çeken manzara İstanbul'da büyük operasyon: 432 tabanca ele geçirildi Bu da Türkiye'nin asma kilitli şahsa münhasır köprüsü AVM otoparkında öldüren dayak! 2'si kadın, 5 kişi öldürene kadar dövü Kıskanç eski eş dehşet saçtı: İş yerini silahla basıp ortalığı savaş alanına çevirdi Mahalle bekçisi kendisine yumruk atan kişiyi vurdu! O anlar kamerada İstanbul'da büyük yangın; peş peşe patlamalar meydana geldi İnternette para kazanmak isterken 115 bin TL'sinden oldu Maden ocaklarındaki faciaların bir nedeni daha ortaya çıktı