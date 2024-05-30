Anasayfa Video Galeriler Gündem Çevik kuvvet polisi evinde ölü bulundu Çevik kuvvet polisi evinde ölü bulundu 30 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 15:20 Güncelleme: 30 Mayıs 2024 Perşembe 15:20 İstanbul Bayrampaşa'da çevik kuvvet polisi B.K., tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66586f25367c674ba10c6b23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Onlar define bulamadı ama Jandarma onları buldu Apple'ın ''iPhone dayanıklılık testi'' videosu yayınlandı FETÖ'cü kadınlar suçüstü kameraya yakalandı Bayram için biletini şimdiye kadar almayanlar yandı Bin 118 TL'lik kira mahkemelik etti Araç çarptı yalanına kimse inanmayan genç kadının şovu olay oldu Korkunç taksici cinayetinin sanığı kendini böyle savundu Mahkeme kararıyla tahliye ettirdiği evini görünce hayatının şokunu yaşadı Düdüklü tencere bomba gibi patladı