Anasayfa Video Galeriler Gündem Ceviz büyüklüğünde dolu vurdu; vatandaş kaçacak yer aradı Ceviz büyüklüğünde dolu vurdu; vatandaş kaçacak yer aradı 23 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 14:51 Güncelleme: 23 Mayıs 2024 Perşembe 14:51 Kars'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Kentte etkili olan sağanak ve dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664f2da69ee7ed7ff70aabc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Afrikalı çay işçileri gündem olmuştu: Hepsi sınır dışı edilecek CHP'den büyük emekli mitingi çağrısı İnterpol'ün aradığı 2 kişi İstanbul'da yakalandı İstanbul'da ''şansa yaşıyoruz'' dedirten kaza İstanbul'da akıl almaz olay: İş yerine el bombası attı 7'nci kez taşınan ilçe yeşile büründü; nakil ağaçlar meyve verdi Bakan Yerlikaya duyurdu: ''Kertenkele''nin çetesi çökertildi Soğanın başkentinde hasat başladı: Tarlada kilosu 7 TL Yolda yürürken tabancayla vuruldu