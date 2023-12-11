Anasayfa Video Galeriler Gündem Cezaevinden izinli çıkıp, 4 günde İstanbulluların kabusu oldu Cezaevinden izinli çıkıp, 4 günde İstanbulluların kabusu oldu 11 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 13:15 İstanbul'da 4 gün içinde peş peşe yaşanan kapkaç olaylarının arkasında cezaevinden izinli çıkan bir mahkum olduğu ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6576e156f7c78bbe66091383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un dev AVM'sinde intihar İmamoğlu duyurdu, İstanbul'da ''İBB taksi'' dönemi başladı Mekke’de sel: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı İstanbul'da otopark krizi: Zamlar sonrası yol kenarları otoparka döndü Yine Sazan Sarmalı dolandırıcılığı! 150 milyon TL'lik vurgun yaptılar İstanbul'da silahlı asker uğurlama eğlencesi korku saçtı İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı İstanbul'da 12 saat süren hırsızlık kamerada Tekirdağ'da can pazarı! Kaza sonrası ölüm kalım yarışı kamerada