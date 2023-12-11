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  4. Cezaevinden izinli çıkıp, 4 günde İstanbulluların kabusu oldu

Cezaevinden izinli çıkıp, 4 günde İstanbulluların kabusu oldu

İstanbul'da 4 gün içinde peş peşe yaşanan kapkaç olaylarının arkasında cezaevinden izinli çıkan bir mahkum olduğu ortaya çıktı.

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