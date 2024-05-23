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CHP'den büyük emekli mitingi çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, ''Emekliler sosyal ölüme terk edilmiştir'' diyerek hafta sonu Ankara'da miting yapacaklarını açıkladı.

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