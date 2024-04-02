Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'den Hatay hamlesi! Seçim sonuçlarına itiraz edildi CHP'den Hatay hamlesi! Seçim sonuçlarına itiraz edildi 02 Nisan 2024 Salı Saat: 12:35 Güncelleme: 02 Nisan 2024 Salı 12:35 Hatay’da kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 2. sırada tamamlayan CHP sonuçlara itirazda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660bd173030ec781850b8823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadıköy'de lüks plazada büyük yangın Yine Marmaray yine intihar girişimi! İstanbul'da toptancılar çarşısı yakınında korkutan yangın Trafikte ''yol verdin, vermedin'' terörü kamerada! Akıl almaz saldırı Teksas değil İstanbul! Film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada Üsküdar sahilinde denize giren kişi kayboldu Sokakta yürüyen 2 kardeşe kanlı infaz! 3 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var Seçimi kazanan belediye başkanına silahlı saldırı