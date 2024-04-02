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  4. CHP'den Hatay hamlesi! Seçim sonuçlarına itiraz edildi

CHP'den Hatay hamlesi! Seçim sonuçlarına itiraz edildi

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Hatay’da kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 2. sırada tamamlayan CHP sonuçlara itirazda bulundu.

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