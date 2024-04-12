Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'li belediye başkanının makam aracı olay oldu CHP'li belediye başkanının makam aracı olay oldu 12 Nisan 2024 Cuma Saat: 00:35 Konya'nın Akşehir ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinden zaferle çıkarak Akşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ahmet Nuri Köksal'ın ilk işi makam aracını değiştirmek oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661857aad30dceba07041083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suudi Arabistan'da skandal: Mağlubiyetin ardından futbolcusunu kırbaçladı Eminönü'ne akın... İğne atsan yere düşmez.... Yaralılara müdahale eden sağlık çalışanlarına saldırı: 7 yaralı var Sağanak yağışlar bir ilimizi fena vurdu: 1 kişi öldü İstanbul trafiğinde İETT otobüsüne maganda saldırısı Yağmur Sarnıç intihar girişiminde bulundu Tatilciler akın etti, bir ilçemizin nüfusu 1 milyona dayandı Otomobilin kaputunda dev yılan çıktı! 6 ilde terör operasyonu: 15 gözaltı