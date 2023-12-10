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  4. CHP'li Gürsel Tekin'den Diyanet'e ''rezerv alan'' tepkisi

CHP'li Gürsel Tekin'den Diyanet'e ''rezerv alan'' tepkisi

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CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, “Hiç aklınıza gelir miydi, Diyanet İşleri Vakfı’nın bir gün ‘Emlak İşleri Vakfı’na dönüşeceği? İman işleri yerine, imar işleri ile uğraşacağı? Diyanet Vakfı’na rant için her şeyi yaptırıyorlar” dedi.

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