Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'li Gürsel Tekin'den Diyanet'e ''rezerv alan'' tepkisi CHP'li Gürsel Tekin'den Diyanet'e ''rezerv alan'' tepkisi 10 Aralık 2023 Pazar Saat: 23:35 Güncelleme: 10 Aralık 2023 Pazar 23:35 CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, “Hiç aklınıza gelir miydi, Diyanet İşleri Vakfı’nın bir gün ‘Emlak İşleri Vakfı’na dönüşeceği? İman işleri yerine, imar işleri ile uğraşacağı? Diyanet Vakfı’na rant için her şeyi yaptırıyorlar” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6576211b85a83021840f9753" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Futbol sahası boks ringine döndü: Yaralılar var! İsrail'in saldırıları haritayı böyle değiştirdi Karakol önünde cinayet: 1 ölü, 2 yaralı var Marmara'daki deprem sonrasında endişe yaratan görüntü Antalya'da ölüm kalım müdahalesi saniye saniye kamerada Eğlence mekanına silahlı saldırı: 1 kişi öldü Fırtına limanı vurdu, tekneler böyle sürüklendi İstanbul'da konut mağdurları sokakta: 11 yıldır evlerini bekliyorlar Ormanda aile içi vahşet: 2 cinayet, 1 intihar